Luchador se rompe las piernas tras sufrir aparatoso accidente arriba del cuadrilátero. (VIDEO)

Un luchador amateur se volvió viral en todas las redes sociales tras vivir un aparatoso accidente arriba del ring. El hombre, quien responde al nombre de Justin, se rompió las piernas tras dar un salto que lo dejó atónito en el suelo.

Los hechos ocurrieron en Delaware, Estados Unidos; sin embargo, no se trataba de un combate oficial. Fuentes cercanas a Justin aseguraron que era una reunión entre amigos, pues había música, bebidas y unas cuantas personas observando el show.

El filme pronto fue viralizado en todas las plataformas digitales, pues los internautas quedaron sorprendidos ante la tragedia que se suscitó arriba del cuadrilátero.

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Una persona que asistió al espectáculo, fue la encargada de inmortalizar el momento exacto en que Justin saltó de la segunda cuerda y se rompió ambas piernas.

Familiares del accidentado revelaron que las heridas fueron de gravedad y que Justin fue sometido a varias cirugías; sin embargo, el impacto fue tan fuerte que también existe el riesgo de amputarle una pierna.

El video fue difundido por un usuario de Twitter y alcanzó más de 3 millones de reproducciones en tan solo unas horas. La reacción por parte de los cibernautas no se hizo esperar y hubo quien criticó la irresponsabilidad de los jóvenes por montar un ring sin seguridad.

Otras personas también mostraron sus buenos deseos para el accidentado que posiblemente deje definitivamente la lucha libre.

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