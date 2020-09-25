Maestra de psicología agrede a sus alumnos durante clase virtual y la suspenden de su cargo.

Tras la llegada de la pandemia de Covid-19, alumnos y profesores tuvieron que adaptarse a las clases virtuales; sin embargo, esta nueva modalidad ha causado episodios de estrés para muchos maestros.

Tal es el caso de Sara Marisa Hernández Valtierra, una docente de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quien se volvió tendencia en redes sociales.

Esto luego de que en un video apareció dando gritos e incluso insultos a varios de sus alumnos, un episodio que causó molestia entre los internautas.

A mí no me importa Guillermo. A ver, qué parte no te queda clara, si yo no te veo, conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo, ¿si mi internet está mal, porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta

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Sara Marisa pidió una disculpa vía Facebook y confesó que su actitud fue debido al estrés; sin embargo, nadie le perdonó este episodio.

Como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me faltó empatía y sosiego...

Las palabras de la docente llegaron demasiado tarde, pues la UJED ya había tomado medidas en contra de la académica. Directivos de la institución decidieron suspender a Sara Marisa sin goce de sueldo, hasta que se aclare la polémica suscitada con los alumnos.

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Según usuarios de las redes sociales, no es la primera vez que la maestra de psicología se envuelve en la polémica, pues en su momento realizó algunos comentarios contra las mujeres que quedaron inmortalizados en los ya famosos ‘tendederos de denuncias'.