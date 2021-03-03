Mujer descubre que había sido engañada y su esposo tenía cinco prometidas y 13 hijos en Reino Unido.

El amor es una de las cosas más hermosas que las personas pueden llegar a vivir y sentir; sin embargo, cuando una de los dos llega a fallar o a decepcionar las cosas cambian, pues las historias de engaño y traición son imperdonables.

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Tal es el caso de una mujer de Reino Unido, quien reveló su terrible experiencia luego de descubrir que su esposo tenía más familia, un total de 13 hijos y 5 prometidas.

Mary Turner Thomson, originaria de Edimburgo, Escocia, mencionó el caso en su libro El Psicópata. Contó que cuando conoció a Will Jordan, parecía el "hombre perfecto, estable, cariñoso y amable", pues no sospechaba de lo que él en realidad ocultaba.

De acuerdo con la historia de Mary Turner Thomson, de 55 años, se casó con el estadunidense Will Jordan, con quien tuvo dos hijos, no obstante, sufrió emocionalmente al encontrarle que, además de tener otra esposa, cinco prometidas y varias familias, era un estafador.

El hombre a quien había prometido tener y sostener resultó ser un monstruo, que no solo embarazaba a las mujeres para estafarlas por dinero, sino psicológicamente torturó y abusó de varias mujeres durante toda su vida, paralizándolas mental, emocional y financieramente solo para su propia diversión

Mujer descubre que su esposo tenia 5 prometidas y 13 hijoshttps://t.co/OhTDO8fsKZ pic.twitter.com/v9QXumW2Iz — Rafael Renteria (@rafarenteria11) March 2, 2021

También agregó que su expareja utilizaba técnicas de abusadores, de las cuales resalta que la bombardeaba de amor desde el principio y se presumía seguro de sí mismo, por lo que le fue fácil "dejarse llevar por el romance".

Después de pensar que el matrimonio era estable y feliz, pasaron cuatro años para que la vida de Mary Turner Thomson diera un giro, ya que recibió una llamada de una mujer, quien se presentó como la otra esposa de Will Jordan, asegurando que había tenido cinco hijos con él.

Aunque, Will Jordan había convencido a Mary Turner Thomson de que trabajaba en la CIA para justificar sus ausencias continuas. Además, se enteró de que la había estafado por 56 mil libras esterlinas, aproximadamente un millón 610 mil pesos mexicanos.

Me había estado diciendo mentiras descaradas. No solo ya tenía al menos seis hijos cuando lo conocí en el 2000, sino que su esposa y la niñera estaban embarazadas de él en ese momento. También descubrí que era un delincuente sexual condenado y que tenía cinco prometidas, otra esposa, además de mí y 13 hijos

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Luego de enterarse de tal situación, Mary Turner Thomson se percató de que su esposo era un psicópata, sobre todo por su comportamiento en la corte cuando recibió la sentencia de permanecer en una prisión británica.

