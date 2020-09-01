Mujer se hace viral por su iniciativa de compartir Wifi a estudiantes para que tomen clases en la pandemia.

Compartir wifi a estudiantes para que puedan tomar sus clases en línea debido a la actual pandemia fue la mejor solución que encontró una mujer de Durango, quien afligida por la situación que viven muchos jóvenes que no cuentan con servicios de internet para estudiar, decidió poner su ‘granito de arena’ y dar un poco de lo que tiene.

Con una publicación en redes sociales, la mujer, de nombre Claudia Adame, anunció que estaba con una iniciativa con la que buscaba apoyar a los estudiantes que se han visto afectados por la pandemia de Covid-19.

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Sin embargo, nunca sospechó que su movimiento de compartir wifi a estudiantes se volvería un tema viral y muchas personas más quisieran imitar su acción, que persigue muy buenas intenciones.

“Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx”, escribió la dama en su tuit, que ya ha recibido cientos de respuestas y miles de ‘me gusta’ y retuits.

Asimismo, Claudia invitó a las demás personas a “unirse o promover” el movimiento, que bautizó como “#AbreTuCochera por nuestros niños”.

En la misma publicación, la mujer compartió una serie de fotografías en las que se ve un letrero hecho a mano y colocado sobre la reja de su cochera: “Tengo en mi cochera internet, sillas, mesas. Si eres estudiante. Toca el timbre”, señala el cartel.

En una entrevista que concedió a un medio local Claudia detalló que, tras su inicitiva de compartir wifi a estudiantes, ha tenido que contratar una red de internet exclusiva para su cochera, ya que temía que la red de su hogar se llegara a saturar.

"Me quedé pensando que mi hija estudia todo el tiempo y me preocupa que ella un día se quede sin internet, pero al prestar mi red a otras personas creí que esta se saturaría y afectaría a ella, por lo que decidí poner internet sólo para la cochera, ampliando la red", expresó.

Tras este acto de la mujer de Durango, muchas personas están hablando de todos los gestos aplaudibles que han surgido a raíz de la pandemia, mismos que demuestran que en México aún prevalece la solidaridad y buen corazón que caracteriza a su gente.

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