Momentos de terror vivieron los asistentes a un evento de cometas, luego de que presenciaran cuando una niña salió volando tras quedar atorada en uno de los enormes papalotes.

Las imágenes de este grave suceso se hicieron virales en las redes sociales, las cuales han causado gran conmoción entre quienes las ven; además, se ha abierto el debate sobre la necesidad de tener mayor cuidado con los menores.

Te puede interesar:

Mujer se hace viral por su iniciativa de compartir Wifi a estudiantes para que tomen clases en la pandemia.

En la grabación se puede apreciar cómo la menor de tres años permanece suspendida en el aire por varios segundos, ante la mirada desconcertante de los cientos de asistentes que solo querían vivir un momento de diversión.

El mismo video muestra el momento en que el enorme papalote se eleva y la niña sale volando sostenida por la cola del cometa, mismo que se mueve descontroladamente por el cielo.

Los gritos de la gente que presenció los hechos hacen evidente el gran susto que se llevaron al tratar de recuperar a la pequeña, ya que el viento era muy fuerte y el papalote no descendía.

De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron en la ciudad de Taiwán, China, donde comúnmente se llevan a cabo eventos de este tipo.

Por fortuna, todo quedó en una amarga experiencia y no en una gran tragedia, ya que la niña que sale volando con el papalote pudo ser rescatada por algunos de los espectadores, luego de que la cola del cometa bajara de altura.

También te puede interesar:

Pareja de Oaxaca intercambiaba artesanías por ropa y alimento para bebé; gente responde con ayuda.