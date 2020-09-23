Denuncian en redes sociales a pareja que adopta perros para supuestamente alimentar una serpiente.

El pasado 23 de agosto salió a la luz, por medio de las redes sociales, una inusual denuncia que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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En diversas páginas de Facebook, una pareja de Aguascalientes, a quienes identificaron como Kevin Peralta y Aleh Ortlsaia, es acusada de solicitar perritos y gatitos en adopción para alimentar a sus víboras.

Denuncia ciudadana. Este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras. Ya borró su Facebook y bloqueó el celular de las personas que le donamos algún cachorro, es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades, no es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera con el supuesto de que los va a cuidar en su criadero.

La denuncia ha sido replicada por los usuarios de redes sociales y medios de comunicación, ya que todo causó gran revuelo.

A las primeras denuncias se han sumado otras, ya que los internautas aseguran que esta pareja se aprovecha de quienes buscan un hogar para sus mascotas.

El modus operandi de los supuestos culpables es contactar a la persona o familia que está dando en adopción al perrito y acuerdan la entrega del animalito; cuando la familia quiere saber sobre el proceso de adaptación de la mascota, tanto Kevin como su esposa, los bloquean de toda vía de comunicación posible.

La versión ha sido apoyada por más usuarios de plataformas digitales, quienes mediante capturas de pantalla indicaron que no saben del paradero de al menos 16 perros.

Él es Kevin Peralta de la Torre, responsable de la desaparición de más de 11 cachorras, las cuales se le dieron en adopción en diferentes tiempos, durante un lapso de 4 meses

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Hasta el momento, se continúa dando seguimiento a este caso, con el fin de llegar al final de todo.

