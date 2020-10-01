En 2007, Guillermo López Langarica se hizo una celebridad de internet luego de que lo detuvieran mientras conducía un auto en estado de ebriedad.

El sujeto, que fue llamado como El Canaca, robó la atención por la manera en que habló mientras era entrevistado por un reportero que cubría los hechos de su detención.

En el acto, El Canaca aseguró ante las cámaras de un medio de televisión local de Guadalajara que no había cometido lo que se le imputaba.

Ante los cuestionamientos del reportero sobre su actuar, Guillermo López Langarica aseguró que no había chocado su auto como se aseguraba y acusó que los policías le habían robado dinero.

"¿Y qué? No he chocado. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Traía 100 billetes de a 500”, dijo el hombre durante su entrevista.

Más adelante, el detenido aseguró que su nombre era Guillermo López Langarica y era comerciante, por lo que trabajaba en una empresa que vendía alimentos de nombre Promotora Mexicana Gaitán.

Soy comerciante. Soy de Promotora Mexicana Gaitán: calle 6 6 30. 6 71 3333. Soy hijo del papá. Soy hijo del dueño, de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la CANACA. CANACA: Centrales de Abastos de la República Mexicana

Tras estas declaraciones, el sujeto recibió el apodo de El Canaca, por el que se le recuerda hasta la fecha.

Sin embargo, el caso ha vuelto a tomar relevancia porque un usuario de Twitter reveló que en una piña que compró aparece el nombre de una empresa y la dirección que refirió El Canaca en su declaración.

Este descubrimiento puede significar que don Guillermo López no estaba mintiendo: “Compré una piña y El Canaca no nos mentía amigos, estoy llorando”, escribió el usuario de la red social.

También, se recordó que El Canaca falleció en 2008, luego de que fue atropellado por una mujer que conducía un auto bajo los influjos del alcohol.

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