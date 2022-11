(VIDEO) ¡Caminaba tranquilamente y le cayó una bicicleta en la cabeza!

No sabemos si se conocían o no era el caso, pero qué manera de hacerlo. Una muchacha caminaba tranquilamente. Ella se detuvo unos segundos para amarrarse las cintas, pero no esperaba lo que sucedió después. Un chico que venía en bicicleta, la arrolló fuertemente. El hombre hasta le cayó encima.

Parece que este zopenco intentaba hacer un truco para impresionar a la chica. Lamentablemente para él, la suerte le salió muy mal y acabó con una llanta sobre la cabeza de su conquista. El video no muestra lo que sucedió después, pero nos podemos imaginar que lo pusieron como chancla. Por ahora, además de ello, él tiene un video en internet para que todos vean su tarugada.