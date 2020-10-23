VIDEO viral en Twitter donde a un señor le pican el trasero durante una pelea desata divertidos memes.

Un video viral en Twitter revela el curioso momento en que un hombre recibe un piquete en el trasero mientras está involucrado en una pela con otros sujetos y una mujer.

La peculiar grabación muestra el momento en que el “ultrajado” sujeto intenta meterse a un domicilio mientras que uno de sus agresores le jala los pantalones junto con la ropa interior, quedando sus nalgas al descubierto.

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Sin embargo, el hecho no quedó en eso, ya que después de dejar su trasero al aire, uno de los agresores trataba de detenerlo en su huida y como método de defensa optó por picarle el trasero.

Aunque en el video viral en Twitter se alcanzan a oír a algunas personas que se cuestionan por qué están golpeando al hombre, mayor sorpresa causó ver la acción del otro sujeto que mete la mano entre las nalgas del hombre agredido.

Señor que le pican la cola ,por si tuvieron un mal día JAJAJA🤣 pic.twitter.com/9DmAVhNwM7 — Abigail Iglesias (@alondrajuarezig) October 21, 2020

Este tipo de agresión resulto inverosímil y muy peculiar para los internautas, razón por la que de inmediato recibió varias reacciones e inundó las plataformas digitales.

El clip fue compartido en un primer momento por la usuaria @alondrajuarezzig con el título “por sí tuvieron un mal día”, sin imaginar que se convertiría en un video viral en Twitter y otros medios electrónicos.

El extraño suceso fue tomado con humor por decenas de internautas que hicieron gala de ingenio y crearon divertidos memes en los que cuestionan la razón por la que al hombre le “pican la cola”.

Aunque se desconocen varios detalles de los hechos como el lugar donde sucedieron o las razones de la pelea, sin duda, este ya es uno de los videos virales más extraños del año.

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Yo después de ver el vídeo del vato que le pican la cola: pic.twitter.com/VSlGJyIcTG — La güera👧🏼 (@IvonneStch) October 22, 2020

Somos capaces de hacer viral al wey que le pican la cola!

Lo podemos todo... pic.twitter.com/pMSW5CRyem — Chaino CH (@chainosintuiter) October 22, 2020