¿Un gran platillo de gran sabor? ¡Orejas de elefante de la Guerrero!
La colonia Guerrero resguarda una joya gastronómica digna de los paladares más exigentes: las orejas de elefante. ¡Rahmar nos da todos los detalles!
Rahmar se lanzó a la colonia Guerrero para conocer las orejas de elefante, un joya gastronómica de gran tamaño y sabor. El enorme platillo se compone de una milanesa gigante y se puede acompañar con papas, arroz o en torta. ¡Sabor garantizado por La pura sabrosura!
