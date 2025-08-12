inklusion logo Sitio accesible
¿Un gran platillo de gran sabor? ¡Orejas de elefante de la Guerrero!

La colonia Guerrero resguarda una joya gastronómica digna de los paladares más exigentes: las orejas de elefante. ¡Rahmar nos da todos los detalles!

Rahmar se lanzó a la colonia Guerrero para conocer las orejas de elefante, un joya gastronómica de gran tamaño y sabor. El enorme platillo se compone de una milanesa gigante y se puede acompañar con papas, arroz o en torta. ¡Sabor garantizado por La pura sabrosura!

