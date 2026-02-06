Conoce el país en el que un LIKE puede ser motivo de DIVORCIO entre parejas

En los últimos años la tendencia en torno a la separación matrimonial o legal ha crecido no solo en México, sino a nivel mundial, pues cada vez son más las personas que consideran que el divorcio es la mejor alternativa para evitar más problemas con esa persona que amaron en el pasado pero que, ahora, ya no es así.

Sin embargo, se ha vuelto tendencia en redes sociales una noticia que guarda relación a un país que, curiosamente, puede generar el divorcio entre dos personas si es que alguna de estas usa sus redes de manera “poco conveniente”. Ante este hecho, aquí conocerás el lugar en el que un Like puede ser causa de divorcio.

¿En qué país un Like puede generar el divorcio?

La llegada de las redes sociales ha hecho que las personas tengan mucho cuidado respecto al contenido que visualizan, o al menos esto es lo que ocurre en Turquía, país de Europa en donde, recientemente, se supo que un Like puede ser causa de divorcio si es que este cumple con ciertos requisitos que pueden terminar con una relación.

🇹🇷 | En Turquía, un tribunal de Estambul ordenó a un hombre pagar “pensión alimenticia para gatos” a su exesposa tras el divorcio.



Según el acuerdo, deberá enviar 10.000 liras turcas, unos 240 dólares, cada tres meses durante 10 años, o hasta la muerte de los dos felinos, para… pic.twitter.com/Y3Nyg4NGEr — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 28, 2025

De acuerdo con un reporte del medio local Habertukr, a través de la Segunda Sala Civil del Tribunal Supremo de Apelaciones se confirmó que los Likes a las fotos de otras personas pueden constituir una violación a la confianza, lo anterior despuués de una demanda en donde una persona conocida como HB declaró que su esposo la negó la pensión alimenticia, la humilló y, además, le dio Me Gusta a otras mujeres vía redes sociales.

Esto sucedió en la ciudad turca de Kayseri y se sabe que HB solicitó alrededor de 5,000 liras turcas; es decir, cerca de 2,000 pesos en concepto de pensión alimenticia. SB, por su parte, mencionó que deseaba el divorcio de su esposa toda vez que esta habría insultado a su padre y por ser una mujer en exceso celosa, lo cual hizo que hiciera comentarios insultantes en sus fotos en redes.

¿Qué determinó el Tribunal ante el Like del hombre?

El medio local menciona que el tribunal determinó que, en efecto, el esposo incurrió en un comportamiento que alimentó la desconfianza de su pareja por los Likes a las fotos de otras personas , por lo que lo culpó por esta situación y lo obligó a pagar la pensión alimenticia, en un caso que le ha dado la vuelta al mundo por lo curiosa de la situación.