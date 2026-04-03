Julio César Chávez confronta a Adrián Marcelo en entrevista: el momento se vuelve VIRAL

Julio César Chávez protagonizó un momento incómodo durante una entrevista con Adrián Marcelo en su pódcast, luego de que el conductor se atreviera a preguntarle sobre posibles secuelas mentales que hubiera sufrido por los golpes recibidos en su carrera. La pregunta fuera de lugar provocó un momento de tensión y hubo un fuerte intercambio de palabras, por lo que el momento se volvió viral en redes sociales.

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El momento incómodo que encendió todo

Durante la charla que tuvieron en el pódcast, Adrián Marcelo cuestionó si el exboxeador sí, debido a los golpes que recibió en su carrera, tenía lapsos de pérdida de memoria debido a los golpes en el ring. Chávez, con el humor que le caracteriza y sin dejarse, interpretó la pregunta como si Adrían le estuviera llamando “tonto”, lo que generó tensión en el ambiente. Adrián Marcelo notó de inmediato el malentendido y aseguró que esa no era su intención. Luego de la aclaración, el tono de la conversación volvió a tranquilizarse.

La respuesta de Chávez sobre su salud

A pesar de la incomodidad que pudo haber, Julio César no quiso evitar el tema y respondió con franqueza. Reconoció que sí tiene uno que otro problema de memoria como consecuencia de su carrera, algo muy común entre profesionales del boxeo o incluso del futbol americano. Incluso comentó entre risas que se le olvidan cosas cotidianas como contraseñas o datos simples.

La salud actual del “Gran Campeón”

En la entrevista, Chávez aprovechó para hablar sobre su salud y comentó que, pese a los problemas que llegó a enfrentar en su vida, actualmente se encuentra estable. Ha superado cada una de las difíciles etapas de su vida y ahora está muy enfocado en ayudar a otros a través de sus centros de rehabilitación.

Sea como sea, el clip ha dividido opiniones; para muchos hubo falta de tacto en la conversación, mientras otros defienden al conductor, pues consideran que se debe tratar públicamente ese tipo de temas. ¿Tú qué opinas?