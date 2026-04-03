uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Julio César Chávez confronta a Adrián Marcelo en entrevista: el momento se vuelve VIRAL

Julio César Chávez y Adrián Marcelo vivieron un fuerte momento de tensión durante una entrevista luego de una pregunta incómoda y el video ya es viral.

Julio César Chávez confronta a Adrián Marcelo en entrevista el momento se vuelve viral
|Crédito: Mezcalent

Escrito por: Matías Mena

Julio César Chávez protagonizó un momento incómodo durante una entrevista con Adrián Marcelo en su pódcast, luego de que el conductor se atreviera a preguntarle sobre posibles secuelas mentales que hubiera sufrido por los golpes recibidos en su carrera. La pregunta fuera de lugar provocó un momento de tensión y hubo un fuerte intercambio de palabras, por lo que el momento se volvió viral en redes sociales.

También te puede interesar: Quesito de “Las Alucines” confirma que TERMINÓ su relación con Arturo Madrazo: “Tengo tres semanas fuera de mi relación”

El momento incómodo que encendió todo

Durante la charla que tuvieron en el pódcast, Adrián Marcelo cuestionó si el exboxeador sí, debido a los golpes que recibió en su carrera, tenía lapsos de pérdida de memoria debido a los golpes en el ring. Chávez, con el humor que le caracteriza y sin dejarse, interpretó la pregunta como si Adrían le estuviera llamando “tonto”, lo que generó tensión en el ambiente. Adrián Marcelo notó de inmediato el malentendido y aseguró que esa no era su intención. Luego de la aclaración, el tono de la conversación volvió a tranquilizarse.

La respuesta de Chávez sobre su salud

A pesar de la incomodidad que pudo haber, Julio César no quiso evitar el tema y respondió con franqueza. Reconoció que sí tiene uno que otro problema de memoria como consecuencia de su carrera, algo muy común entre profesionales del boxeo o incluso del futbol americano. Incluso comentó entre risas que se le olvidan cosas cotidianas como contraseñas o datos simples.

La salud actual del “Gran Campeón”

En la entrevista, Chávez aprovechó para hablar sobre su salud y comentó que, pese a los problemas que llegó a enfrentar en su vida, actualmente se encuentra estable. Ha superado cada una de las difíciles etapas de su vida y ahora está muy enfocado en ayudar a otros a través de sus centros de rehabilitación.

Sea como sea, el clip ha dividido opiniones; para muchos hubo falta de tacto en la conversación, mientras otros defienden al conductor, pues consideran que se debe tratar públicamente ese tipo de temas. ¿Tú qué opinas?

Tags relacionados
Espectáculos

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo