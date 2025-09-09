VIDEO: Perro se hace viral tras escalar la montaña más elevada de Rusia

Algunas mascotas se vuelven tendencia y se hacen virales en redes sociales luego de protagonizar llamativas situaciones. Tal es el caso de un perro que sin entrenamiento previo escaló con éxito el monte Elbrús, la montaña más alta de Rusia, junto a un grupo de alpinistas.

La gran hazaña del lomito generó no solo asombro en las redes sociales sino también la admiración de muchos, es que el monte se encuentra a 5.642 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué el perro se volvió viral en redes?

El Elbrús no es una montaña fácil de subir, no es un reto que asuma cualquier persona un día cualquiera. Sin embargo, este lomito logró realizar el ascenso y si bien recibió atención médica como medida preventiva tras la extenuante escalada, no presentó mayores complicaciones. Por eso, el hecho se volvió viral y ahora es noticia.

🐕 Бездомный пес покорил Эльбрус



О псе-альпинисте в своих социальных сетях рассказал инструктор-проводник Станислав. По его словам, собака появилась, когда он с группой поднимался на вершину. pic.twitter.com/8WaM7nO3RZ — Московский Комсомолец (@mkomsomolets) September 6, 2025

El ascenso duró aproximadamente 12 horas. Los alpinistas, junto al famoso can, emprendieron la subida a las 21:00 horas y la expedición se extendió hasta las 8:30 de la mañana siguiente. Más allá de las pendientes, que por cierto son muy peligrosas y requieren de gran estado físico, el animal tuvo que superar condiciones extremas como bajas temperaturas y una gran cantidad de nieve.

La aventura que emprendió el perrito y logró, gracias al acompañando, cuidado y guía del grupo de escaladores que realizó la travesía, se volvió viral tras la publicación de un video donde se lo ve haciendo cumbre.

¿Por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre?

Los usuarios de las redes sociales celebran el nivel de resistencia y la valentía del lomito, quien puso toda su energía para llegar a la cima, pese a la altitud y las condiciones climáticas a las que estuvo expuesto.

El logro de este perro destaca no solo la capacidad de adaptación y resistencia de los animales a situaciones extremas, sino la fidelidad de quienes son considerados los mejores amigos de los hombres. Ahora se ha convertido en un ejemplo de superación y un perro digno de admirar.