Con mollejas, patitas y... ¡con suadero! Así se preparan los famosos esquites del mercado de Jamaica

Las joyas gastronómicas del mercado de Jamaica nos siguen sorprendiendo y Rahmar se lanzó a probar los famosos esquites con suadero, habanero y más. ¡Imperdibles!

El mercado de Jamaica no deja de sorprendernos con las múltiples joyas gastronómicas que puede presumir. Y es que Rahmar ‘le clavó el diente’ a unos elotes y esquites asados de variedad: ¡con habanero, con patitas y hasta con mollejas! Pero eso no es todo, también los preparan con champiñones y suadero. Checa cómo se prepara este delicioso manjar digno de La pura sabrosura.

