Al Extremo | Programa 10 de enero del 2026

En la emisión de este sábado de ¡Al Extremo!, el chef Rahmar pide ayuda para dar con el dueño de una carta de reyes que le rompió el corazón, además, nos dio la receta para hacer nos tacos de fideo seco, mientras el equipo de “En busca de lo oculto” acudió a una casona embrujada que nos puso los pelos de punta y la bruja Zulema nos dice cómo le irá a cada signo en los próximos días.