Al Extremo | Programa 19 de agosto 2025 | La explosión en Benito Juárez, los tacos del Barrio Chino y las confesiones de Jessy Portillo
Revive el programa del 19 de agosto 2025 de Al Extremo con, las historias de ‘El Diablo’, La pura sabrosura con Rahmar y las confesiones con Jessy Portillo.
‘El Diablo’ Becerril’ nos da todos los detalles de la explosión en Benito Juárez por acumulación de gas, Rahmar nos presume los tacos del Barrio Chino en La pura sabrosura y las hilarantes confesiones que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!
