Esta es la fecha del cambio de horario de invierno: estados y cómo ajustar tu reloj

Es importante tener en cuenta que en noviembre de 2025, en México se cambiará al horario de invierno por lo que algunos estados tendrán que modificar sus relojes.

Según lo acordado en la Ley de los Husos Horarios, el ajuste solo aplica en algunas regiones del norte del país que mantienen fuertes vínculos económicos, laborales y sociales con Estados Unidos.

El objetivo es garantizar la sincronización con actividades transfronterizas, facilitando operaciones comerciales, laborales y logísticas.

¿Cuándo se hará el cambio de horario en México?

Debes tener en cuenta que el cambio será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando oficialmente el fin del horario estacional en estas zonas.

Un dato interesante a tener en cuenta es que los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, se ajustarán automáticamente según la zona horaria, pero es importante recordar este cambio al programar alarmas o actividades.

Los municipios que deberán tener en cuenta los cambios de horario son:



Baja California: todo el estado.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Ciudad Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Las regiones mencionadas deben adaptar el horario estacional debido a su cercanía con Estados Unidos, lo que permite mantener la coordinación en transporte, comercio, actividades financieras y servicios que cruzan la frontera diariamente.

En cuanto al resto del país el horario estacional ya no se emplea por lo que no hay que mover las agujas del reloj.

Recomendaciones para el cambio de horario

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

Ajustar la alarma y horarios la noche del1 de noviembre.

Verificar que los dispositivos electrónicos se actualicen correctamente.

Por último es importante tener en cuenta que los cambios de horario pueden afectar temporalmente los patrones de sueño y la productividad durante los primeros días.

