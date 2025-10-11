Ian Watkins murió luego de ser apuñalado en prisión

Se confirmó una nueva muerte que enluta al mundo de la música ya que el cantante de rock internacional Ian Waltkins, quien era el ex líder de la banda Lostprophets.

Ian Watkins, tenía 48 años, y fue apuñalado en prisión donde se encontraba cumpliendo una sentencia tras ser encontrado culpable de delitos sexuales contra menores. Ante esto es que se encontraba en la cárcel de Wakefield, en el norte de Inglaterra.

Por parte de la policía de West Yorkshire, se había dado a conocer que un preso había resultado agredido y terminó perdiendo la vida. Luego se confirmó que era el cantante internacional pero la banda donde fue líder, no ha realizado ningún comunicado.

¿Cuál era la causa que tenía a Ian Watkins en prisión?

Ian Watkins fue acusado de delitos sexuales e incluso habría confesado que intentó abusar de un bebé de 11 meses de edad. De acuerdo a los medios locales, este no fue el primer ataque que enfrentó Watkins, ya que el año pasado también fue herido con un arma blanca y tomado como rehén por otros presos.

La prisión donde estaba detenido Ian, es popularmente conocida como la “Monster Mansion” y es allí donde se encontrarían internos algunos de los criminales más peligrosos.

Lostprophets fue una banda de rock galesa de Pontypridd, formada en 1997. La banda anunció su ruptura en octubre de 2013, tras 15 años de carrera y la detención de su vocalista.

Watkins como líder de Lostprophets, alcanzó la cima del éxito internacional con cinco álbumes de estudio que mezclaban rock alternativo y nu metal. Su tema “Last Train Home” llegó al número uno en Estados Unidos, mientras conquistaban estadios llenos alrededor del mundo.

No caben dudas de que la muerte del vocalista da un cierre a un capítulo oscuro en la historia del rock moderno. Su caso sigue siendo recordado como uno de los más aberrantes en la industria musical, ya que llegó a lo más profundo de la depravación.