Al Extremo | Programa 21 de diciembre del 2025

En la emisión de hoy 21 de diciembre nuestro chef Rahmar no enseña a preparar una ensalada navideña de betabel, una gran opción para Nochebuena y en Humanos Dando su Peor Momento Jorge “El Diablo Becerril” nos trae el caso de dos sujetos que aprovecharon las calles solitarias para robar los espejos de carros estacionados pero no contaban que eran observados por cámaras del C5.