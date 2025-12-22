Al Extremo | Programa 22 de diciembre del 2025

Revive el programa del 22 de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril nos presentó la triste historia de la perrita que atropellaron en la México-Toluca, lo que reveló Alfredo Adame a Carlos Quirarte tras ganar La Granja VIP, las hilarantes carcajadas que consiguió Jessy Portillo y más. ¡Al Extremo!