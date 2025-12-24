inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 24 de diciembre del 2025

Al Extremo

Revive el programa del 24 de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril nos compartió la historia de los malandrines que fueron captados por cámaras de videovigilancia en Azcapotzalco, Rahmar presentó el festín decembrino de La pura sabrosura, Jessy Portillo nos contagió sus carcajadas y mucho más. ¡Al Extremo!

