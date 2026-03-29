Al Extremo | Programa 28 de marzo del 2026

Para estos días de Semana Santa el chef Rahmar Villegas llega a la cocina de Al Extremo para enseñarnos a preparar unos deliciosos filetitos de pescado fritos, muy característicos de los tianguis y mercados de la Ciudad de México. Asimismo, no te puedes perder el misterio que se oculta dentro de una casa embrujada y los mejores rituales y consejos de la Bruja Zulema.