Al Extremo | Programa 28 de marzo del 2026
Jorge “El Diablo” Becerril nos trae en Humanos Dando Su Peor Momento, uno de los tantos casos que se viven en la ciudad de la furia pero gracias a las cámaras y elementos no se llevó con éxito un robo.
Para estos días de Semana Santa el chef Rahmar Villegas llega a la cocina de Al Extremo para enseñarnos a preparar unos deliciosos filetitos de pescado fritos, muy característicos de los tianguis y mercados de la Ciudad de México. Asimismo, no te puedes perder el misterio que se oculta dentro de una casa embrujada y los mejores rituales y consejos de la Bruja Zulema.