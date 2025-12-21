inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 20 de diciembre del 2025

Cocina, historias escalofriantes, justicia, cuentos navideños y mucho más podrás disfrutar en la emisión de este sábado de ¡Al Extremo!

En la emisión de este 20 de diciembre de Al Extremo, el chef Rahmar nos enseña a preparar una deliciosas y económicas chuletas hawaianas acompañadas de un puré de papa, además, no podrás perderte de esta historia que te dejará los pelos de punta con las evidencias que recolectó el equipo de en busca de lo oculto y Luis Cortez “El cazador de enigmas”, esto y más en ¡Al Extremo!.

