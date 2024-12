¿Qué dijo ‘Lady Pays’ tras las acusaciones de infidelidad? Aquí su respuesta en VIDEO

Sandra González, conocida como ‘Lady Pays’, volvió a estar en el ojo público luego de ser acusada de infidelidad por un influencer argentino. La joven regia, famosa en redes por vender postres, fue señalada de haber salido con otro hombre tras terminar su jornada laboral en Monterrey. Las pruebas de este supuesto encuentro llegaron directamente a Rawad Baddour Al Hassanieh, su novio, con quien lleva más de un año de relación.

El impacto fue tal que Rawad, quien frecuentemente compartía fotos y videos con Sandra en Instagram, decidió confrontarla. La situación, registrada en redes, generó un debate masivo entre usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la veracidad de las acusaciones.

¿Cómo reaccionó ‘Lady Pays’ ante las acusaciones?

Lejos de emitir una declaración seria, Sandra optó por grabar un video con un tono ligero, haciendo un chiste que dividió opiniones. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el contenido del video, sino el lugar en el que se encontraba. Los usuarios rápidamente notaron que el escenario parecía ser el mismo en el que supuestamente fue vista con otro hombre en una camioneta negra, lo que algunos interpretaron como una burla hacia las acusaciones.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras unos la defendieron argumentando que todo podría tratarse de contenido planeado, otros criticaron la aparente falta de seriedad con que tomó el tema. “De broma en broma la verdad se asoma”, escribió un usuario.

¿Qué está haciendo ahora ‘Lady Pays’?

Aunque no ha dado más explicaciones sobre la situación, Sandra sigue activa en redes sociales, demostrando que las críticas no han detenido su actividad. No obstante, recientemente, sorprendió a sus seguidores al anunciar su ingreso a una plataforma de suscripción donde compartirá contenido exclusivo. Este movimiento ha sido interpretado por algunos como una estrategia para capitalizar su reciente viralidad.