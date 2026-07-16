La Chicuela presenta Sabor a Llanto de Cumbias del Pedregal, un álbum con canciones inéditas inspiradas en historias reales
La Chicuela revela los secretos de Sabor a Llanto: temas con nombre y apellido
Los Cumbia Pedregal platicaron con La Chicuela, quien presentó su nuevo álbum, Sabor a Llanto. La cantante reveló que el material reúne canciones inéditas inspiradas en experiencias que, según explicó, “tienen nombre y apellido”. Con este lanzamiento busca conectar con el público a través de historias cargadas de sentimiento y desamor.