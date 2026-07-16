Alejandra Carvajal reporta sobre la Isla de las Serpientes: el lugar prohibido donde habitan miles de víboras venenosas

Alejandra Carvajal presentó la historia de la Isla de las Serpientes, ubicada a unos 35 kilómetros de la costa de Brasil. En sus poco más de 40 hectáreas habitan entre 2 mil y 4 mil serpientes, incluida la peligrosa víbora cabeza de lanza dorada, considerada una de las más venenosas de Latinoamérica, motivo por el que su acceso está restringido.

