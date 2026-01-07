¡Los tacos de mariscos más rifados! ¿Serán los mejores de toda la CDMX?

Rahmar se lanzó a las calles de la CDMX y encontró un oasis gastronómico sin igual. Como era de esperarse, le clavó el diente a las delicias que le ofrecieron para compartir su veredicto. Y es que estos tacos de mariscos son únicos, pues además de deleitarte con antojos de camarón, pulpo, atún y marlín, puedes acompañarlos con ensaladas y una barra de condimentos y salsas. ¿Serán los más rifados de la CDMX? ¡Garantizado por La pura sabrosura!