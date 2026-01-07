inklusion logo Sitio accesible
¡Los tacos de mariscos más rifados! ¿Serán los mejores de toda la CDMX?

¿Te imaginas unos tacos de mariscos bien rifados con una barra única de condimentos y salsas? ¡Claro que sí! Checa la recomendación de Rahmar y La pura sabrosura.

Rahmar se lanzó a las calles de la CDMX y encontró un oasis gastronómico sin igual. Como era de esperarse, le clavó el diente a las delicias que le ofrecieron para compartir su veredicto. Y es que estos tacos de mariscos son únicos, pues además de deleitarte con antojos de camarón, pulpo, atún y marlín, puedes acompañarlos con ensaladas y una barra de condimentos y salsas. ¿Serán los más rifados de la CDMX? ¡Garantizado por La pura sabrosura!

