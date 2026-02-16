Collares, colas y máscaras: qué hay detrás del fenómeno “Therian”

En las últimas semanas, la comunidad juvenil ha vuelto a ser el centro del debate con un suceso denominado “Therian”. Este movimiento ha captado una atención masiva en redes sociales debido a la naturaleza de su expresión: se visten como animales y actúan como mamíferos en diferentes espacios públicos. Aunque no se ha determinado con exactitud el origen geográfico de esta subcultura, se sabe que ha tomado una fuerza en Argentina y México.

La base de su identidad reside en actuar, sentir y vestirse con accesorios como collares, colas y máscaras de animales con los que mantienen una conexión especial.

¿Qué animales imitan y qué es el "quadrobics" en la cultura Therian?

La comunidad "Therian" suele identificarse mayoritariamente con depredadores o animales domésticos, como lobos, gatos y zorros. El pilar físico de este movimiento es el “quadrobics”, una disciplina en la que los jóvenes se mueven, corren, saltan e imitan la fisonomía de un cuadrúpedo.

Es importante destacar que el quadrobics nació originalmente como una tendencia de ejercicio funcional y entrenamiento atlético; sin embargo, fue absorbido y popularizado por los "therians" como una herramienta esencial para expresar su identidad.

¿A qué países han llegado los Therians?

El reporte de avistamientos y comunidades organizadas de "therians" se ha extendido por varios países:

México

Argentina

Venezuela

El Salvador

Uruguay

Perú

Japón

Corea

El auge ha sido tan vertiginoso que en Argentina se ha reportado la creación de espacios de entrenamiento específicos, como la denominada academia “Firulais”.

Sin embargo, esta tendencia no está exenta de fuertes críticas por parte de la sociedad civil. Sonia Caldeira, residente en Venezuela, expresa una preocupación que comparten muchos adultos: “Mi opinión es que son personas que no tienen identidad, y están arropadas por un entorno o mundo que les permite ahora hacer y ser los que le dé la gana (…). Se está saliendo de control”.

¿Qué dice la psicología de los "therians"?

Carolina López, psicóloga infantojuvenil en Chile, le explicó a BioBio que "este fenómeno existe hace mucho tiempo, sólo que ahora se ha visibilizado un poco más. Inició en Japón, Corea, por ahí andaba gente vestida de perro y se juntaban con otros más, hacían desfiles y cosas así”.

Sin embargo, no es una "patología" y, “aunque no es una enfermedad psiquiátrica o psicológica hasta el momento, puede ser necesario intervenir si el comportamiento genera mucho aislamiento social, angustia, rechazo de la realidad, si está asociado a traumas o autolesiones“.

