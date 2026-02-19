VIRAL: Pelea de gallos therians, el VIDEO que ha dividido opiniones en redes sociales

Recientemente se viralizó un video en el que dos therians pelean como gallos. Aunque no hay un registro de dónde es el lugar de la pelea, no parece ser en México. Este video ha generado opiniones divididas entre los usuarios de internet. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo es el video de la pelea de therians?

Este jueves 19 de febrero un periodista argentino llamado Gonzalo publicó en su cuenta de X un video en el que un par de therians “pelean como gallos”. Estas imágenes le están dando la vuelta a todo el internet y ya hay comentarios divididos en redes sociales. En el video se ve a dos therians caracterizados de gallos, con pico, cresta y plumaje, mismos que se enfrentan en una pelea luego de que dos personas los sueltan. En dicho clip se puede ver cómo los dos therians están rodeados por muchas personas que admiran el hecho como todo un espectáculo.

El video tiene una cantidad diversa de comentarios, algunos internautas comentan que comenzaran a hacer sus apuestas, otros que los trajes son excelentes mientras que algunas personas han tomado este hecho para hacer burlas, memes e incluso compartir su descontento.

Ya están organizando peleas de gallos Therians... pic.twitter.com/YEjWtB6Neb — Gonzalo (@gonziver) February 19, 2026

¿Dónde se dan peleas de therians siendo gallos?

Estas peleas están comenzando a romper barreras geográficas. Aunque en el video que compartió Gonzalo el suceso parece llevarse a cabo en un país que no es México el hecho sí ha ocurrido en el país ya que en una fiesta tradicional en Comitán se llevó a cabo una pelea de gallos por personas que se caracterizaron como unos. Sin embargo, todo fue parte del espectáculo y la animación del evento. Aunque ese suceso coincide con la tendencia viral de los therians.

¿Qué son los therians?

Los llamados therians son personas que se identifican como animales, misma razón por la que adoptan comportamientos como uno; es decir, caminan en cuatro patas y ladran. El hecho surgió en los años dos mil. Sin embargo, hoy en día está cobrando más fuerza, razón por la que está teniendo toda la atención en internet y diversos países como Argentina y México.