VIDEO: Vecino de Poza Rica se convierte en héroe por rescatar abuelos y mascotas

Las redes sociales se han convertido en el mejor canal por el cual se comparten las problemáticas que atraviesan los vecinos de Veracruz ante las intensas lluvias e inundaciones. Además, un tiktoker llamado Ricardo Villa se destaca como un rescatista voluntario que es catalogado como un “héroe”.

Distintos rincones del estado de Veracruz se han visto seriamente afectados por las inundaciones, motivo por el cual en redes sociales abundan los videos y las fotografías de lo que están padeciendo los vecinos. Sin embargo, hay quienes devuelven la fe en la humanidad.

¿Quién es el héroe de Poza Rica?

Entre los posteos que circulan en las redes sociales documentando las consecuencias de las lluvias en Veracruz, algunos videos filmados en Poza Rica se llevan todas las miradas. Es que el protagonista es un tiktoker llamado Ricardo Villa quien no ha dudado en ponerse al servicio de su comunidad.

Ricardo Villa es un joven que voluntariamente decidió sumarse como rescatista por lo que en muchas imágenes se lo puede ver asistiendo a abuelitos y mascotas. En medio de las inundaciones, el héroe de Poza Rica no teme a mojarse ni arriesgarse por ofrecer su granito de arena en estos momentos difíciles.

Viralizan la entrega de Ricardo Villa

Mientras muchos internautas observan los videos de Ricardo Villa en la comodidad de sus hogares, este ciudadano de Poza Rica trabaja arduamente junto a otros vecinos y rescatistas. Perros y abuelos son sus principales objetivos ante la amenaza que representa el gran caudal de agua.

En las redes sociales lo han catalogado como “héroe” y su labor se ha vuelto viral. Además, Ricardo Villa no solo recibe las felicitaciones y afecto de los internautas, sino de quienes son asistidos por él ya que se encarga de tranquilizarlos y empatizar. Sin lugar a dudas, este tiktoker le devuelve la fe en la humanidad a cualquiera que toma contacto con su desinteresado accionar.