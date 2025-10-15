Hazle un altar de muertos a tu lomito con IA; este es el paso a paso para crear una ofrenda virtual
Este Día de Muertos, honra la memoria de tus mascotas con un altar muy especial. Te contamos cómo crear una ofrenda digital con ayuda de la inteligencia artificial.
Dentro de una de las tradiciones mexicanas más populares del Día de Muertos, se encuentra el altar a las mascotas que se han ido de este mundo. Se cree que el 27 de octubre es la fecha en que aquellos perros y gatitos que han partido regresan del más allá para visitar a sus mejores amigos. Por eso, cada vez más personas están incluyendo altares dedicados a sus animales de compañía como parte de su ofrenda familiar.
El 27 de octubre, el día en que regresan las mascotas del más allá
Gracias a la inteligencia artificial (IA), ahora puedes crear un altar virtual para tu mascota y subirla a tus redes sociales para recordarla en tu perfil. La idea es que, usando esta herramienta, combines tecnología, creatividad y mucho amor para rendirles homenaje sin importar dónde estés.
Cómo crear un altar virtual para tu mascota con IA
Crear una ofrenda digital es muy sencillo y puedes hacerlo desde tu celular o computadora. Solo necesitas una foto y unos minutos. Aquí los pasos básicos:
- Descarga la app Gemini (o entra desde tu navegador en la herramienta de Google).
- Selecciona una foto clara de tu mascota, con buena iluminación y enfoque.
- Redacta tu prompt o descripción:
Ejemplo → “Crea una imagen de este perrito en un altar de Día de Muertos con flores de cempasúchil, papel picado, velas y pan de muerto. Que se vea igual que en la foto.”
- Espera unos segundos a que la IA genere la imagen.
- Descarga y comparte tu altar virtual en redes sociales o guárdalo como recuerdo.
Alternativa creativa para personalizar tu altar
Si te gustaría agregarle más detalles, puedes usar alguna aplicación de diseño para utilizar alguna plantilla existente o incluir frases que le dediques a ese ser especial de 4 patas que en algún momento de su vida te regaló los momentos más increíbles de tu vida. Cuando termines, guarda tu diseño y compártelo con tus seres queridos.
El altar de muertos para mascotas con IA se ha convertido en una tendencia emotiva y moderna que mezcla tradición mexicana y tecnología. Ya sea con flores digitales o físicas, lo importante es mantener viva su memoria, porque cada huella, ladrido o maullido merece ser recordado hasta el día que nos volvamos a cruzar.
También te puede interesar: VIDEO: Amor de hermanos; niña le salva la vida a su hermano quien estaba a punto de asfixiarse en un brincolín