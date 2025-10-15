Hazle un altar de muertos a tu lomito con IA; este es el paso a paso para crear una ofrenda virtual

Dentro de una de las tradiciones mexicanas más populares del Día de Muertos, se encuentra el altar a las mascotas que se han ido de este mundo. Se cree que el 27 de octubre es la fecha en que aquellos perros y gatitos que han partido regresan del más allá para visitar a sus mejores amigos. Por eso, cada vez más personas están incluyendo altares dedicados a sus animales de compañía como parte de su ofrenda familiar.

El 27 de octubre, el día en que regresan las mascotas del más allá

Gracias a la inteligencia artificial (IA), ahora puedes crear un altar virtual para tu mascota y subirla a tus redes sociales para recordarla en tu perfil. La idea es que, usando esta herramienta, combines tecnología, creatividad y mucho amor para rendirles homenaje sin importar dónde estés.

Cómo crear un altar virtual para tu mascota con IA

Crear una ofrenda digital es muy sencillo y puedes hacerlo desde tu celular o computadora. Solo necesitas una foto y unos minutos. Aquí los pasos básicos:



Descarga la app Gemini (o entra desde tu navegador en la herramienta de Google). Selecciona una foto clara de tu mascota, con buena iluminación y enfoque. Redacta tu prompt o descripción:

Ejemplo → “Crea una imagen de este perrito en un altar de Día de Muertos con flores de cempasúchil, papel picado, velas y pan de muerto. Que se vea igual que en la foto.” Espera unos segundos a que la IA genere la imagen. Descarga y comparte tu altar virtual en redes sociales o guárdalo como recuerdo.

Crédito: Inteligencia Artificial

Alternativa creativa para personalizar tu altar

Si te gustaría agregarle más detalles, puedes usar alguna aplicación de diseño para utilizar alguna plantilla existente o incluir frases que le dediques a ese ser especial de 4 patas que en algún momento de su vida te regaló los momentos más increíbles de tu vida. Cuando termines, guarda tu diseño y compártelo con tus seres queridos.

El altar de muertos para mascotas con IA se ha convertido en una tendencia emotiva y moderna que mezcla tradición mexicana y tecnología. Ya sea con flores digitales o físicas, lo importante es mantener viva su memoria, porque cada huella, ladrido o maullido merece ser recordado hasta el día que nos volvamos a cruzar.

