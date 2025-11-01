Video Viral: Jóvenes exploran el edificio abandonado y un ente los persigue

Las exploraciones urbanas son actividades que se han vuelto muy populares en los últimos años, donde los usuarios ingresan a todo tipo de lugares tenebrosos. Aunque se pueden enfrentar a policías o personas en situación de calle, también se arriesgan a verse cara a cara con terribles entes. Eso le ocurrió a unos jóvenes que exploraron un edificio abandonado.

Los sucesos fueron grabados y al día de hoy siguen generando mucho impacto, es así que te detallaremos qué fue lo que pasó, además de compartir el video viral de los hechos para que tú también seas testigo de lo que ocurrió.

¿Qué pasó en el video viral?

El video viral fue compartido desde la cuenta de El Marco del Misterio (@el.marco.del.mist7). En las imágenes vemos a dos jóvenes, subiendo por un edificio abandonado; en un inicio parecía que se iba a convertir en una simple expedición urbana.

Pero todo dio un giro escalofriante, en el momento en que al voltear observan que un ente, se les avienta, causando que ambos gritaron de terror. Al voltear, se observa que dicha “persona” ya no está con ellos.

Por si fuera poco, en el video viral se puede apreciar que a los pocos segundos es posible ver que dicha entidad nuevamente se abalanza sobre ellos, desapareciendo completamente y dejándolos aterrorizados. Hasta el día de hoy, ante los hechos, se desconoce qué pudo ser lo que vieron o presenciaron aquel día.

¿Cuáles son los peligros de la urbex?

En México y el mundo, las famosas urbex o exploraciones urbanas se han convertido en una actividad famosa, donde los usuarios ingresan a instalaciones o edificios abandonados de todo tipo, provocando intriga entre los internautas.

Aunque es una actividad recurrente entre los jóvenes, hay que ser conscientes de que implican un gran riesgo, ya que nos enfrentamos a pasar por viviendas a punto del colapso, a ser detenidos por la policía, enfrentarnos a delincuentes, estar expuestos a sustancias nocivas o a entes que desconocemos.

Por esa razón, antes de hacer este tipo de actividades, considera todos los riesgos que vas a enfrentar. Considerando lo que se ve en el video de los usuarios que hicieron su exploración, ¿crees que haya sido un fantasma real?