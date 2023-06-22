Alan Estrada habló antes de que submarino implotara cerca del Titanic.

Alan Estrada, quien en el 2022 realizó una expedición para visitar los restos del legendario Titanic en el Océano Atlántico, dentro del mismo sumergible que se extravió el pasado domingo con cinco tripulantes a bordo, mantenía hasta ayer, la esperanza de ser localizado.

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Esperemos que no se convierta en tragedia, por supuesto que me siento tocado. Conozco perfectamente a dos de las personas que están involucradas en la desaparición, al CEO de la empresa y a Nargeolet, que fue una de las personas con las que yo hice la inmersión, que es un explorador francés que tiene muchísima experiencia en cuanto a este tipo de inmersiones

De hecho, él ha bajado hasta 40 veces a los restos del Titanic, nos contaba incluso que, en algunas de sus inmersiones tuvieron que apagar incendios internos en los sumergibles. No, no se puede abrir el sumergible desde adentro, es imposible, deben esperar a que se recupere el sumergible y un equipo especializado, abrirles la compuerta

¿Cómo es el sumergible Titán?

El actor, describe el sumergible Titán como una nave con poca autonomía.

No tiene brazos, ni tiene sistemas; ese sumergible no puede, incluso, agarrar objetos del fondo del océano, Titán no tiene esa tecnología, por lo tanto si están atorados con algo, se necesitaría otro sumergible

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¿Volvería a repetir su experiencia?

A pesar de lo ocurrido estos días con el sumergible, Alan está convencido de que su experiencia valió la pena, aunque jamás la repetiría.