Alan Estrada hizo expedición al Titanic en sumergible que desapareció.

Desde hace unos días, se reveló la desaparición de un sumergible, el cual tenía el objetivo de ver los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico. El llamado Titán tiene la capacidad de llevar a cinco personas y tiene un suministro limitado de oxígeno.

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Sí, ocho horas mínimo, los anteriores a mí se echaron 27, porque no podían salirse, pero en el sumergible como a los 500 metros todo se empieza a volver una noche, no hay nada, no puedes ver nada. Estás flotando en la nada. No, vamos cinco personas: el piloto, el copiloto y tres turistas; de Canadá, Saint John’s y Newfoundland. Ahí se parte, porque es el punto de tierra más cercano al Titanic, la primera no lo pudimos lograr y la segunda que fue el año pasado sí

Alan Estrada ha sido uno de los afortunados en hacer la peligrosa expedición al fondo del mar, así lo reveló en entrevista con nuestra querida Pati Chapoy.

¿Por qué no tuvo éxito la primera ocasión?

Alan Estrada reveló que en el primer intento que hicieron no lograron bajar, ya que todo es parte de distintas pruebas experimentales.

Porque el sumergible, es sumergible experimental, entonces firmas por si te mueres. En mi misión bajaron por primera vez, fue la primera vez que el sumergible bajó a esas profundidades, no estaban seguros de que se pudiera hacer, entonces para regresar fue muy complicada la recuperación del sumergible y cancelaron

El actor habló de las complicadas condiciones que se viven dentro del sumergible, mismas que están sufriendo las personas atrapadas en estos momentos.

Tiene oxígeno para cinco días, en una plataforma la sumergen, liberan el sumergible, como un lanzamiento de cohete y te dejan caer, caes por gravedad al fondo del mar, lo que bajas es por peso, hay una flotación y ya cuando quieres volver a superficie, liberan ese peso y te elevas, lo cual hace el mecanismo, suele fallar

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