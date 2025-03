Alana Flores desata críticas por polémico VIDEO en redes sociales

Alana Flores , influencer y streamer mexicana, ha sido objeto de críticas por parte de las redes sociales en las últimas horas, y aunque la polémica no es algo nuevo para ella, en esta ocasión, el Internet llevó sus comentarios al siguiente nivel, pues algunos usuarios la calificaron como esquizofrénica.

Alana Flores desata críticas por video en redes sociales

Todo comenzó a través de un video donde Alana sale bailando la canción “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G. Entre risas, la ifluencer expresó lo siguiente: “Me la pasaré con esa canción todo el día te lo juro, ya quítenmela, ¡quítenmela! Aparte desde que me enseñaron a bailar no dejó de bailar”.

Momentos después, Alana salió del cuarto en el que se encontraba y al dar vuelta para mostrarse ante la cámara, tropezó y cayó al suelo se sentón. Sin embargo, logró levantarse y explotó en risas. Este momento fue compartido por la cuenta de X @OhFredie: “Esquizo captada cayéndose en cámara lenta”, escribió en tono de broma.

Te puede interesar: “Mugrosos tus hijos": Crista Montes arremete contra Poncho de Nigris

Redes se burlan de Alana Flores por video de su caída

El clip de apenas 30 segundos se hizo viral de inmediato que fue repicado en diversas cuentas de dicha red social, entre ellas la cuenta @EsDeMamador, conocida por publicar comentado humorístico y satírico: “Omg she’s so crazzzy!!! Love her!!!”, se lee en la publicación.

Omg she’s so crazzzy!!! Love her!! 😹😹😹🤣🤣🤣🤣🤣



pic.twitter.com/KB5zxx8bpv — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) March 22, 2025

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar y hacer muchas criticas en contra de Alana: “El daño que le hicieron las redes sociales a algunas personas es brutal”, “¿Así o más forzado todo?”, “Lamentablemente da cringe”, “Sigan haciendo famosa a gente pen***a” y “Me c**a, me irrita, me pone de malas. No la soporto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

¿Quién es Alana Flores?

Cabe mencionar que Alana Flores, también conocía como ‘Alanalarana’ es una destacada streamer mexicana que ha ganado popularidad en diversas plataformas como TikTok, Instagram y X. De igual modo, es presidenta de un club deportivo de creadores de contenidos.

Su fama se disparó tras su participación en La Velada del Año 4, evento de box amateur organizado por el creador de contenido Ibai Llanos . Ahora, la mexicana volverá a participar en La Velada del Año 5 para enfrentarse en contra de Ari Geli, influencer originaria de España.