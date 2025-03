“Mugrosos tus hijos": Crista Montes arremete contra Poncho de Nigris

El pasado 19 de marzo de 2025 explotaron las redes sociales, y es que, durante ese día se dio conocer que la entrevista de la Crista Montes con Adrián Marcelo sería una realidad. Esta noticia trajo consigo un sinfín de críticas para la mamá de Gala Montes, entre ellas, las del polémico Poncho de Nigris. Sin embargo, ahora fue la señora que no se quedó callada y le respondió sin filtros al actor.

¿Qué dijo Poncho de Nigris de Crista Montes?

Para entender esta controversia, es importante recordar que el pasado sábado 22 de marzo, a través de su cuenta de X, Poncho De Nigris lanzó un dardo en contra de Crista Montes: “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo (…) La señora se prestó a eso por m**da y por dinero. Eso no se le hace a un hijo”, aseguró.

¡Que no meta su cuchara! Diana está harta de que Jesús sea un metiche [VIDEO] Diana no sabe por qué Jesús siempre anda metiendo su cuchara en la vida de su hija. Asegura que el difunto hijo de Jesús siempre fue un bueno para nada.

Te puede interesar: Mamá de Gala Montes acepta entrevista con Adrián Marcelo: ¿qué le confesó?

Además, señaló que la señora Montes traicionó a su hija por aceptar la entrevista con Adrián: “Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia (...) Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo”.

Crista Montes responde con fuerte mensaje a Poncho de Nigris

Ahora, luego de que se hiciera viral el mensaje de Poncho, Crista Montes no se quedó callada y decidió responderle con todo al también influencer. A través de una historia en Instagram, la señora le mando un mensaje directo en el cual le pidió que le hable con respeto, incluso, arremetió en contra de sus hijos.

“A mi no faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo. Pero mugrosos tus hijos”, expresó. “Yo no te tengo miedo chamaquito caguengue, refiérete así a tu familia, a mi háblame de usted, que yo a ti no te conozco”, puntualizó.