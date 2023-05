“Estoy triste y cansado”, el alarmante mensaje de Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz recién hizo una pausa a su tour mundial Sanz en Vivo, con el cual ha recorrido diversos países; sin embargo, en las últimas horas el cantante español encendió las alarmas al publicar un preocupante mensaje en su cuenta de Twitter.

¿Qué publicó Alejandro Sanz?

A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Sanz publicó un mensaje que alertó a sus fans: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, admitió el intérprete de “Amiga mía”, “Mi soledad y yo”, “Corazón partío” e “Y, ¿si fuera ella?”, entre otras.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, agregó e hizo referencia a su inminente actuación en España. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Cabe mencionar que Alejandro Sanz se encuentra en plena gira musical. Actualmente tiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés, anteriormente estuvo casado 12 años con Raquel Perera, quien fue su asistente personal por más de una década y con quien procreó dos hijos: Dylan y Alma.

¿Cómo reaccionaron sus fans? La publicación generó una gran preocupación entre sus seguidores, quienes de inmediato se volcaron a las redes del cantante con mensajes de apoyo para el madrileño.

“Debe ser agotamiento físico. Descansa y piensa que hay mucha gente feliz gracias a ti. Dios proveerá. Tu música me inspira”, “Nos gusta mucho tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría”, “Querido Alejandro Sanz, el amor todo lo puede. Cierra los ojos y trae a tu mente a tu familia, tus fans, los queridos que han partido, las causas que ayudas, cuando fuiste rey mago… recordar es la fuerza del corazón, date tu tiempo y vuelve a encontrarte, te queremos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Dónde se presentará próximamente Alejandro Sanz?

Después de su gira por Sudamérica, Alejandro Sanz volverá a España el próximo 3 de junio, donde ofrecerá algunos conciertos. Posteriormente, volverá a América y actuará en Miami, Nueva York y Los Ángeles.