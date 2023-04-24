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FOTOS | ¿Shakira y Alejandro Sanz andan? Están por comprar una mansión en Miami.

¿Shakira tiene un nuevo amor? ¡Está por comprar una mansión en Miami con su amigo de hace muchos años, Alejandro Sanz! ¿Andan? Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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