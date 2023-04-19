Alberto Tavira revelará los vínculos de Luis Miguel con el poder.

¿Cuáles son los vínculos que Luis Miguel ha mantenido con el poder en México? ¿Cómo se benefició de sus relaciones con influyentes personajes de la esfera política en ciertos pasajes de su vida?

Esas son las interrogantes que el periodista Alberto Tavira, responde en el podcast ‘Luis Miguel Culpable o no’. Que aborda la relación del legendario cantante con los protagonistas del poder en México.

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Desde el sexenio de José López Portillo hasta el de Enrique Peña Nieto, el proyecto cuenta con testimonios que confirman, por ejemplo, la intervención del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado para la búsqueda y localización de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Un episodio narrado por su hijo, Enrique de la Madrid y que, por cierto, fue recreado en la bioserie del cantante.

Que era una amistad también de mi hermano Federico, lo fue

Dicho por su propio hijo, se vinculó para poder gestionar con el aparato del estado, la búsqueda de Marcela Basteri, la búsqueda de la mamá de Luis Miguel, desaparecida en España, digo el primer mandatario accede para mover todo el aparato del estado y poder buscar a la mamá de Luis Miguel fuera de México

¿Con qué instituciones apoyó el presidente Miguel de la Madrid?

En su investigación, compartió las instituciones que fueron parte de las tareas de búsqueda de Marcela Basteri.

Enrique no lo dice, no está seguro si es a través del Centro de Inteligencia Israelí, llamado El Mossad, no lo dice por sí solo, los biógrafos de Luis Miguel sí. Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, ellos sí le ponen nombre y apellido a la institución y es El Mossad

¿Qué pasó con la madre de Luis Miguel?

Por cierto, que sobre la búsqueda de Marcela Basteri, Tavira revela que Erika Roa, editora de una importante revista, sí tuvo en sus manos el expediente con los resultados de la investigación realizada por estas corporaciones internacionales.

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