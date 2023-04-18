Sugey Ábrego y Raúl Coronado se mostrarán al desnudo en nueva obra.

La presentación ante la prensa de la obra “Tengamos el Sexo en Paz”, protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado, fue por demás candente ya que ambos actores se mostraron como Dios los trajo al mundo y quisieron sorprender a los medios con un adelanto de lo que mostrarán en escena, aunque por poco exageran.

¿Qué dijo Sugey Ábrego? Sugey Ábrego, actriz que ha destacado en los últimos meses por su cuenta de OnlyFans y la venta de ropa interior, reveló ante los micrófonos, entre ellos los de Ventaneando, que jamás se ha desnudado completamente en el teatro.

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“Nunca lo había hecho, o sea, enseñar mi cuerpo completamente lo voy a hacer en teatro, ahora sí me van a ver desnuda y eso creo que es lo más difícil, por eso decía ‘desnudarse, cualquiera se desnuda en su casa, hacerlo en teatro, que no se te vaya el guion, que la gente te está viendo pero que no olvides cuál es la intención, eso es lo difícil’”, declaró.

Sugey Ábrego también aseguró que no cualquier actriz se desnuda en teatro, pues no se trata de que vean un “cuerpo bonito o que vengan a ver si tengo estrías o celulitis, se trata que además de que vean que me estoy desnudando te puedo hacer reír”, agregó.

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¿Cuesta trabajo desnudarse en público?

Cuando le preguntaron si costaba trabajo desprenderse de su ropa en una puesta en escena, la actriz aseveró que cuesta trabajo en un principio y agregó “que no se podría si no tuviera un compañero bondadoso (Raúl Coronado)”.

Por su parte, Raúl Coronado declaró que leyó el guion junto a su mujer y, aunque en un principio ella quedó un tanto desconcertada, al final le mostró su apoyo: “Leímos el texto juntos y obviamente sí se sacó de onda al principio, pero bueno, ella me apoya siempre y sabe que lo hacemos con todo el amor. Ha venido a ensayos y ha visto lo que estoy haciendo, son coreografías súper padres, son temas súper fuertes pero lo estamos haciendo con comedia y cachondería”.

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¿Sugey Ábrego pretende que sus fans vean algo más que su cuerpo?

La actriz recalcó que tiene muchos seguidores que son menores de 20 años, por ello le interesaría que “vinieran a ver una obra que sirviera y que se enteraran y que supieran cómo tratar un clítoris”.

Al cuestionarle si cobró caro para desnudarse, Ábregó aseguró que sí tiene dignidad y claro que cobró caro, pues ha aprendido a cobrar. Por último, señaló que está en negociaciones con el productor de la obra, Rubén Lara, para que le permita vender juguetes sexuales en el lobby del teatro.