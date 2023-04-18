Natalia Jiménez lucha para que su ex deje viajar a su hija a México.

En medio de la celebración por sus 20 años de carrera, Natalia Jiménez continúa la batalla legal para que su hija Alessandra pueda viajar con ella a México, pues su exmarido Daniel Trueba se ha mostrado renuente a que la pequeña pise tierra azteca. Lo que ha provocado que la cantante acuda a instancias legales, tal como pasó en diciembre pasado cuando la ley estuvo a su favor.

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Yo sé que es una cuestión personal, que tiene contra mí y bueno, no pasa nada, yo lo que voy a hacer, es seguir yendo a la corte cada vez que me diga que no, seguir pidiéndola a través de audiencias, de emociones. Ella me pregunta, me dice ‘Mamá por qué no puedo ir contigo’ y ‘Pues porque tú papá no te deja’ se lo dejó claro, yo no, o sea, no puedo mentirle a mi hija

¿Qué batalla legal tiene con sus compañeros de ‘La Quinta Estación’?

Pero Natalia, también enfrenta una batalla legal por el nombre de 'La Quinta Estación', debido a que dos exintegrantes del grupo, Pablo Domínguez y Sven Martín, lanzaron una propuesta musical bajo el nombre 'Cinco estaciones', con la argentina Karito Volpe como voz principal.

No me importa que ellos promocionen sus canciones de su autoría, que nos dimos cuenta de que estaban intentando quitarnos el nombre, pidieron el nombre en la oficina española de Patentes y marcas, y estaban tratando de arrebatarlo, estaban tratando de quitárnoslo a la mala. Se estaban vendiendo como el regreso de ‘La Quinta Estación’, ahí ya todo mal

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Mientras tanto, Natalia anunció que su gira ‘Antología’ tendrá como cierre una serie de conciertos en Monterrey, Guadalajara y el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.