Ale Toussaint revela por qué arrastró a Nadia por la cocina de MasterChef Celebrity.

Luego de la dolorosa eliminación de MasterChef Celebrity el día de ayer, Ale Toussaint visitó nuestro podcast De Lo Que Uno Se Entera para hablar de su participación en la cocina más famosa de México.

Ep 28: ¿Ale Toussaint era la más cochina de MasterChef Celebrity? | De lo que UNO se entera

Por si fuera poco, la actriz habló de su polémica con Nadia el pasado domingo de eliminación. Recordemos que ambas participantes fueron esposadas como parte de un reto, y de esta manera tuvieron que concluir su reto.

Ale y Nadia no tuvieron química, por lo que los jaloneos se hicieron presentes en todo el reto. Los reclamos también llegaron tras el incidente en MasterChef Celebrity, desatando una bomba entre ambas mujeres.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Nadia y Alejandra protagonizan polémica.

Ale Toussaint habla de su participación en MasterChef Celebrity

Ale contó en De Lo Que Uno Se Entera cómo se dio el tenso momento con Nadia, el cual desató memes y todo tipo de opiniones en las redes sociales.

“Estábamos muy bien antes de entrar. Nos tocó ser de los últimos grupos. Nadia es mucho menos comunicativa y frontal, creo que al momento de estar con las esposas, empezó el jaloneo”, dijo en el podcast conducido por Chicken Muñoz.

La reciente eliminada de MasterChef Celebrity se tomó con un humor lo sucedido, pues ahora ve la situación de otra manera. Toussaint refrenda que es una competencia y que todos quieren ganar.

“Se enojó mucho conmigo, le pedí disculpas porque obvio yo no me iba a enojar. Fue un MasterChef donde no hay hipocresía”, contó en exclusiva a nuestro podcast.

Ale Toussaint recordó sus rivalidades en otros reality shows como Survivor México, pues en su momento, se peleó con Cyntia González durante toda la temporada. En esta edición de MasterChef, Ale se reencontró con su eterna rival y afortunadamente limaron asperezas.

La participante se dijo orgullosa por mostrar su verdadera personalidad durante toda la competencia, confesando que saludó a Nadia durante los Premios de la Radio.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Alejandra Toussaint dejó la cocina más famosa de México.