MasterChef Celebrity: Nadia y Alejandra protagonizan polémica.

Cada domingo que pasa, la competencia se hace más intensa dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, pues ninguno de los famosos quiere quedar fuera y por eso están dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder seguir avanzando.

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Como cada fin de semana, la temática de MasterChef Celebrity es una gran sorpresa para los millones de fans y para los famosos, quienes no saben lo que realmente les va a pasar en la competencia y las sorpresas siempre pueden llegar.

Nadia y Alejandra Toussaint tienen serios problemas.

Los problemas se hicieron presentes en la cocina más famosa de todo México, pues Nadia y Alejandra Toussaint no lograron hacer equipo para poder superar un reto, pero este era demasiado complicado.

Los participantes MasterChef Celebrity tenían que cumplir todo el reto esposados de las manos, lo que ha complicado demasiado el reto y la convivencia, siendo Nadia y Alejandra Toussaint las que más problemas tuvieron.

Uno de los primeros problemas que tuvieron, fue que nunca lograron poner en orden su estación de trabajo, pues esta estuvo muy tirada hasta el final del reto, por lo que tuvieron tres minutos para corregir, pero no lo lograron.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Alejandra Toussaint constantemente estuvo jalando a Nadia, lo que molestó mucho a la cantante. Finalmente, los reclamos no se hicieron esperar entre ellas.

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No obstante, al momento de la votación para elegir entre ellos a la que estaría en el reto de eliminación de forma directa fue una batalla entre ellas, ya que ninguna de las dos quería estar en el reto de eliminación.

Al final, Mauricio Mancera fue el elegido por la suerte para estar en el reto de eliminación, mientras Nadia y Alejandra Toussaint avanzaron al siguiente reto.

