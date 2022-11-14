MasterChef Celebrity: Alejandra Toussaint dejó la cocina más famosa de México.

Este domingo vivimos una noche llena de muchas emociones dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, donde todos los famosos hicieron todo lo posible para poder seguir una semana más dentro de la cocina más famosa de todo México.

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La primera cocinada de la noche representó un verdadero reto para todos los famosos, pues no solo tuvieron que cocinar, sino que lo tuvieron que hacer esposados a su compañero, lo que sin duda complicó las cosas entre ellos.

Los problemas fueron tantos que Alejandra Toussaint y Nadia terminaron discutiendo y sin ponerse de acuerdo en nada de lo que estaban preparando, por otro lado, Gavito y Karla Gascón tuvieron una gran coordinación y subieron al balcón.

Un reto completamente diferente en MasterChef Celebrity.

Por primera ocasión tuvieron un reto con tres cocinadas en MasterChef Celebrity, pues los famosos tuvieron que preparar tres distintos platillos para poder evitar el reto de eliminación, pero no todos tuvieron suerte.

En la primera ronda Alejandra Toussaint se ganó su mandil negro, en la segunda cocinada fue Alejandra Ávalos la que no logró salvarse, para el reto final Ricardo Peralta se quedó con el último lugar.

Alejandra Toussaint tuvo una noche complicada.

Alejandra Toussaint tuvo la peor noche desde que comenzó su participación en MasterChef Celebrity, pues primero tuvo varios problemas con Nadia; sin embargo, las cosas no cambiaron y tuvo muy mala suerte en su ida al mercado.

El reto era hacer un postre, pero Alejandra Toussaint se olvidó de la harina, aunque trató de ir por ella, los chefs no le permitieron quedarse con ella y tuvo que improvisar al momento de preparar su platillo.

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Al final, los chefs tomaron la decisión de que sus errores fueron imperdonables y que su estancia en la cocina más famosa de todo México había terminado.

