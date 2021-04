Alejandra Ávalos niega que Lucía Méndez fue el verdadero amor de Luis Miguel.

El nombre de Lucía Méndez se volvió tendencia tras confesar que Luis Miguel le dijo “eres el amor de mi vida”, en su fugaz romance de hace algunos años.

La actriz guanajuatense recordó con mucho amor, el amorío que sostuvo con uno de los cantantes más aclamados de México y Latinoamérica.

Sin embargo, Alejandra Ávalos no aguantó las ganas de opinar del asunto, pues desmintió las recientes declaraciones de Lucía Méndez.

“El amor más grande de la vida de Luis Miguel o hasta donde yo me quedé que me tocó en la historia de mi vida... fue Mariana Yazbek... no conozco ninguna otra persona de la cual él se haya enamorado tanto… el amor más grande y al cual le tuvo respeto, y al cual idealizó, y al cual le dolió en el alma dejar y no quería que eso sucediera, pero Luis Rey provocó ese rompimiento de alguna forma, fue con Mariana”, expresó la artista.

Por si fuera poco, Ávalos pidió a Lucía Méndez, no hacerse ilusiones con aparecer en Luis Miguel, La Serie.

“No ha salido todavía nada al respecto de cómo va a manejar esa parte de su vida Luis Miguel, por eso hay que esperarnos a que transcurran otros capítulos como para saber cómo toca… si toca, esa historia… hasta ahorita que yo sepa nadie tuvo un acercamiento con ella”, confesó Alejandra.

Alejandra Ávalos no quiere problemas con Lucía Méndez

En otros temas, Alejandra Ávalos descarta que desea iniciar algún enfrentamiento con su colega del medio artístico Lucía Méndez.

“No me interesa ‘amarrar navajas’ con Lucía, la verdad no, siempre ha sido su postura con su historia y yo mi postura con mi historia ¿no?”, subrayó.

Recordemos que, en su momento, Lucía Méndez también expresó que Luis Miguel se dio a conocer por ser un excelente besador.

Por su parte, Alejandra Ávalos confesó que ella siempre se dio a respetar ante el intérprete de La Incondicional.

“No sé, porque a mí no me tocó, yo me di a respetar, me di a desear… en su momento sí me sedujo, pero yo voy a platicar mi historia como lo viví”, concluyó.

