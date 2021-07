Survivor México: ¿Alejandra y Fernando tienen un romance?

ChiCKen Muñoz y Bárbara Falconi, exintegrantes de Survivor México, revelaron que entre dos participantes existe algo más que un simple compañerismo y o amistad.

Según lo que contaron los exHalcones, un integrante de las Hienas tendría un romance con Fernando Vélez.

Y es que ChiCKen Muñoz entrevistó a su compañera Bárbara Falconi, a quien le preguntó qué hay entre Alejandra Toussaint y Fernando Vélez, ya que todos han notado que existe química entre ambos participantes.

Te puede interesar: Survivor México: Alejandra celebra que Cyntia quedara congelada.

“Confírmame algo. Yo veo muy cerca a Alejandra Toussaint de Fernando Vélez, ¿tú crees que hay algo ahí o no?”, preguntó Carlos a Bárbara Falconi, quien asintió con la cabeza.

Según lo que contó Falconi, ella comenzó a notar que entre Alejandra y Fernando hay algo más que amistad, pues le obsequió su cobija a las Hienas, el grupo autodenominado así por Alejandra, Gary y Paco.

“No se besan sus bocas; no es cierto, o no los he visto, pero ahí hay algo, porque cabe mencionar que le dejé una de mis cobijas; que una era tuya a Alejandra y la otra se la dejé a Paco y a Gary, pero Alejandra dijo ‘Fer, ya tenemos otra cobija’”, contó la ex participante del reality.

También te puede interesar: Survivor México: Critican con memes a las Hienas por su polémico ritual.