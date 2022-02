Alejandra Guzmán está en busca de un novio que “bese bien”.

Alejandra Guzmán cumplió 54 años de edad rodeada de sus seres queridos; sin embargo, al momento de apagar las velitas del pastel pidió un deseo muy especial.

Alejandra Guzmán regresó al escenario para cantarnos el tema “Mírala míralo”, y nosotros quedamos encantados.

La rockera pidió un nuevo novio para este 2022, pero tiene que ser un hombre que cumpla múltiples características como “besar bien”.

“Un novio que de veras valga la pena… yo he logrado muchas cosas y soy muy independiente, así que me fijo en lo que normalmente las mujeres no se fijan. Tiene que besar bien…”, expresó a la prensa mexicana que la visitó afuera de su domicilio.

“Eso es lo que busco porque no es fácil encontrarlo”, continuó.

A sus más de cinco décadas, Alejandra Guzmán también confiesa que se siente una mujer sensual y fuerte.

Me siento una mujer sexy, pero en buena onda. Eso es parte de un lenguaje de quererte, amarte, de proyectar luz, seguridad y muchas cosas que para mí valen

Mientras yo tenga paz en mi corazón, y tenga claro qué quiero y a dónde voy, ¿pues qué más?

Silvia Pinal desea que Alejandra Guzmán encuentre un buen hombre

Silvia Pinal también pidió un deseo muy especial para su hija Alejandra Guzman. En su reciente encuentro con la prensa mexicana, la primera actriz expresó que quiere ver a la rockera en una relación sentimental.

Que encuentre un novio… eso es lo que le deseo a mi hija. La que estoy fregando soy yo, pero estamos todos contentos y sanos

Luis Enrique Guzmán tampoco se quedó atrás con los buenos deseos a su hermana en el día de su cumpleaños.

El hermano de Alejandra Guzmán no descarta que la intérprete de Llama Por Favor encuentre novio muy pronto; sin embargo, ambos se mantienen ocupados en un nuevo documental de Doña Silvia Pinal.

Pues mira… si llega bien y si no también. Estamos trabajando en el documental de mi mamá y eso nos tiene muy ocupados. Si llega bien y si no también

