Alejandra Guzmán revela si dejó fuera de su testamento a Frida Sofía.

La polémica no da tregua en la familia de Alejandra Guzmán, quien enfrenta un fuerte distanciamiento con su hija Frida Sofía. La relación entre madre e hija no se ha solucionado como muchos fanáticos sueñan.

Enrique Guzmán enfrenta batalla legal contra Frida Sofía

EXCLUSIVA. Enrique Guzmán y la batalla por limpiar su nombre.

Recientemente, Enrique Guzmán confesó que la rockera quitó a su hija Frida Sofía de su testamento, dejando al bebé Apolo como su heredero.

Según el cantante, La Guzmán tomó la decisión tras una fuerte pelea con su hija, donde hubo golpes y otro tipo de agresiones.

Ante la ola de dimes y diretes, el equipo de comunicación de Alejandra Guzmán lanzó un comunicado para desmentir las palabras de Don Enrique Guzmán.

“Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares”, comenzó el comunicado oficial por parte de la rockera.

El equipo, de la intérprete de Lado Oscuro, también dejó claro que los recientes trascendidos son mentiras y no “tienen relación con la verdad”.

Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento, y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad

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Enrique Guzmán se rehúsa a hacer las paces con su nieta Frida Sofía

Enrique Guzmán jamás imaginó que acabaría en los juzgados interponiendo una demanda contra su nieta Frida Sofía.

En su momento, la joven se presentó en un programa de espectáculos y confesó que fue abusada sexualmente por su abuelo a la edad de 5 años.

Las palabras de la influencer corrieron como agua en todas las redes sociales, donde miles de personas comenzaron a lanzar contundentes opiniones.

A más de un mes de la polémica, Enrique Guzmán concedió una entrevista para nuestro programa Ventaneando, donde dejó claro que nunca perdonaría a su nieta Frida Sofía.

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