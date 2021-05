Alejandra Guzmán confesó que siempre escoge a los peores hombres.

Durante su paso por Venga la Alegría la cantante de rock confesó que “Primera y última vez” está inspirada en las malas decisiones que ha tomado en el amor.

En medio del escándalo que desató las confesiones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán tuvo una aparición pública en el programa Venga La Alegría, en donde abrió su corazón y habló de temas difíciles para ella como lo son sus relaciones pasadas.

Con motivo de la promoción de su nuevo sencillo “Primera y última vez” la rockera confesó que ella misma escribió esta canción: “Creo que hay un momento en el cual las mujeres nos decidimos a terminar con la historia, con la relación, con las mentiras, con los engaños”.

Al ser cuestionada sobre si la letra de su más reciente canción tiene una dedicación especial, la cantante aseguró que no es para alguien específico, sino para varias personas.

Alejandra Guzmán también aseguró que esta canción la hizo para empoderar a las mujeres y que puedan sacar lo que traen en el alma.

Hablando sobre su experiencia personal con los hombres, la mamá de Frida Sofía indicó que pese a que las experiencias dictan que uno no debe seguir el mismo patrón, es complicado salir.

“Yo no sé por qué uno sigue cayendo en el mismo patrón, es raro por qué yo, por ejemplo, voy a una fiesta, hay un millón de personas y escojo al peor y digo ‘ese’”.

Ante la risa de los entrevistadores, Ale también indicó que ha aprendido las lecciones que le ha dado la vida: “Ya me doy cuenta antes de meter todo el pie y digo ‘ah, bueno, entonces ya estamos evolucionando’”.

“Uno cambia con los años y lo que te enseña son esos errores, pero en esencia sigo siendo la misma. Cuando te das cuenta que estás en una relación tóxica por supuesto tienes opciones de cambiar, de salir adelante, de no casarte, de no meter los dos pies. Ya con tener la cabeza consciente, ya estás del otro lado, entonces cuando hay una conciencia, nada es igual”, aseveró Alejandra Guzmán.

Sobre que la gente no cambia y es lo que es, la intérprete reviró: “Depende porque yo sí creo en el amor, pero no todo el amor es sincero, honesto y real. Entonces tienes que preguntarte qué es lo que quieres realmente, hay gente que sólo quiere un rapidín, pero cuando quieres algo más, tienes que buscarlo dentro de ti, porque no está en otra persona”.

Al preguntarle a la cantante cuántas veces se reconstruirá, la hija de Silvia Pinal fue tajante al contestar que lo hará las veces que sean necesarias: “Pero a mi nadie me ha destruido las alas, puede que me hayan destruido en corazón, pero las alas no me las van a quitar. Pero se volar, se volar alto”.

“En lugar de querer una venganza o querer callarle la boca a todo el mundo, el tú saber cuál es la verdad, el estar bien con uno mismo, es el camino y no me voy a salir de ese camino porque para mí están surgiendo cosas positivas, a pesar de todas las adversidades que estoy viviendo, eso es lo que yo le puedo regalar a mi familia”, finalizó la cantante.

