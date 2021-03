Frida Sofía y Alejandra Guzmán: crónica de una reconciliación ¿imposible de lograr?

La hija de la rockera lamentó a través de un comunicado de prensa que la reconciliación entre ella y su madre no se pueda dar como han querido.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán compartieron con su público el paso que dieron después de meses sin dirigirse la palabra: la reconciliación

Fue durante un programa de entretenimiento de Estados Unidos que madre e hija abrieron sus corazones y se dedicaron tiernas palabras que dejaban en claro que estaban reconciliadas.

La joven cantante reveló que sintió angustia al saber que su mamá se había contagiado de Covid-19, razón por la decidió hacerle una llamada para conocer sobre su estado de salud, sin tocar los temas que las alejó.

Tras sus declaraciones la producción se puso en contacto con Alejandra Guzmán quien no escatimó en palabras de amor para su hija, quien grito: “Mamá, te necesito para estar bien”.

ENTÉRATE: Alejandra Guzmán y Frida Sofía remecen las redes sociales después de su primera demostración de amor tras meses de peleas, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

La reconciliación era visible, palpable y los seguidores de ambas lo celebraron de norte a sur y de este a oeste, hasta que la agencia de la rockera emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que la Guzmán fue víctima de una ‘emboscada’.

Asimismo, revelaron que el programa hispano se aprovechó de la situación y usaron el celular de Frida para llamar a Alejandra quien no estaba en condiciones de responder a la llamada, aunque en vivo no se notó.

Ante el comunicado de prensa, la agencia de relaciones públicas de Frida Sofía tuvo respuesta a las declaraciones del comunicado emitido el pasado fin de semana.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, recibe una bella e inesperada sorpresa en Miami, Florida.

“Es irresponsable, por parte del equipo de la Sra. Guzmán, acusar de amarillismo o sensacionalismo cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue un momento sublime entre madre e hija, que no sólo conmovió a los que estuvimos presentes y lo vivimos en carne propia, pero también a la audiencia que por largo tiempo ha deseado que Alejandra y Frida se reencuentren y limen sus asperezas…”, se puede leer.

Frida Sofía está en busca de nuevas oportunidades y se aliará con alguien de su familia para su próximo negocio

Y siguieron: “… Es frívolo e irresponsable culpar a Frida o a la producción del programa de un hecho falso; si bien es cierto que madre e hija tienen que sanar sus heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido el pasado viernes en el show ya que todo el equipo no sólo fue impecable en todo momento, pero también, mostraron una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá, quien tuvo la oportunidad de no contestar la llamada si ese hubiese sido su deseo y se hubiese respetado”.

Después de los dimes y diretes todo parece indicar que la relación se ha vuelto a fracturar: “Desgraciadamente comentarios mal intencionados como el emitido el pasado viernes sólo crean nuevamente, una distancia que muchos creíamos comenzaba a ser superada”.

No te pierdas: El emotivo relato de Frida Sofía sobre su terrible momento con Christian Estrada y su madre.